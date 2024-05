Anita Kozak ist die erste Rotkreuz-Bezirksstellenleiterin der Steiermark

Am Freitag den 3. Mai fand in Leoben die jährliche Bezirksversammlung des Roten Kreuzes Leoben statt – inklusive Neuwahl der Bezirksstellenleitung. Leobens bisheriger Bezirksstellenleiter Franz Vallant gab nach 15 Jahren und unermüdlichem Einsatz für die Agenden des Roten Kreuzes aus privaten Gründen seinen Rücktritt frühzeitig bekannt. Er stand somit für eine Kandidatur nicht mehr zur Verfügung.

Kozak: 37 Jahre für das Rote Kreuz

Nach einem würdigen Nachfolger bzw. einer würdigen Nachfolgerin musste aber nicht lange gesucht werden: Vallant selbst schlug seine bisherige Stellvertreterin Anita Kozak vor. Die 54 jährige gebürtige Trofaicherin ist selbst bereits seit 37 Jahren im Roten Kreuz aktiv. Seit 20 Jahren leitete sie die Ortsstelle Trofaiach und fungierte zudem seit 15 Jahren als stellvertretende Bezirksstellenleiterin. Das Rote Kreuz hatte bei der Obersteirerin – die im Privatberuf übrigens für die voestalpine Rail Technology GmbH tätig ist – also schon immer einen besonderen Platz im Herzen. Das spiegelte sich auch in ihrer höchst erfolgreichen Arbeit auf Orts- und Bezirksebene wider. Warum sich Kozak jetzt der Wahl zur Bezirksstellenleiterin stellte? „Ich bin seit 37 Jahren aus vollster Überzeugung und Leidenschaft für das Rote Kreuz tätig – diese Energie möchte ich nicht nur auf die Ortsstelle Trofaiach konzentrieren, sondern auf den gesamten Rotkreuz-Bezirk. Franz Vallant hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit für das Rote Kreuz im Bezirk geleistet. Seinen Weg des gemeinschaftlichen Zusammenhalts möchte ich fortführen und das Rote Kreuz noch fester in der Region verankern“.

©Rotes Kreuz/Wolfgang Fischer Anita Kozak

Team mit breiter fachlicher Expertise

In ihrem Team setzt Kozak sowohl auf bekannte, als auch neue Persönlichkeiten aus dem Bezirk. Neu ins Team hinzugestoßen sind als stellvertretende Bezirksstellenleitung Jörg Matejka und Josef Mrnak und als Rotkreuz-Arzt Thomas Hausegger. Ebenfalls im Team tätig bleiben außerdem Andrea Leodolter und Finanzreerent Michael Rainer. Kozak: „Ich bin überzeugt davon, dass wir so ein Team geschaffen haben, das mit seiner breiten fachlichen Expertise den Anforderungen der Berzirksstellenleitung im Sinne der Bevölkerung und des Roten Kreuzes bestmöglich gerecht wird.“ Das sehen auch die die Delegierten im Rotkreuz Bezirk so: Mit nur einer Gegenstimme wurden Kozak und ihr Team zur neuen Bezirksstellenleitung gewählt. Kozak ist damit die erste weibliche Rotkreuz Bezirksstellenleiterin in der Steiermark.

Klare Zukunftsperspektive

Für die Zukunft haben sich Kozak und ihr Team klare Ziele gesetzt: „Das Rote Kreuz muss im Bezirk finanziell abgesichert sein. Dazu bedarf es ein gutes Miteinander zwischen Politik, Krankenkassen und Rotem Kreuz. Zusätzlich dazu möchten wir sowohl unsere ehrenamtlichen, als auch unsere beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bezirk stärken. Sie sind es schließlich, die rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche und an 365 Tagen im Jahr für die Bevölkerung im Einsatz sind und Leistungen von unschätzbarem Wert für den Bezirk erbringen. Gemeinsam möchten wir das Wir-Gefühl im Roten Kreuz Leoben weiter steigern und allen zeigen: Wir sind da!“