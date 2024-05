Badehaus am Ossiacher See könnte bald Realität werden

"Am" Ossiacher See soll künftig ein Badehaus entstehen.

Rund 16.600 Quadratmeter wird die Fläche am Ossiacher See umfassen, welche sich in Zukunft im Besitz der Kärntner Beteiligungsverwaltung (K-BV) befinden wird. Durch einen Beschluss der Landesregierung kann sie von der Gemeinde Steindorf ein Grundstück direkt neben dem Domenig Steinhaus ankaufen, sodass in Kombination mit der Uferfläche und einem weiteren, kleineren Grundstück, die beide bereits im Besitz der K-BV waren, eine zusammenhängende Fläche direkt am Ossiacher See entsteht. Der Kaufpreis beträgt 1,92 Millionen Euro.

Von Badehaus soll „die Region nachhaltig profitieren“

„Der Plan ist, auf dieser Fläche ein touristisches Projekt umzusetzen – und zwar einen Ganzjahresbetrieb in Form eines Badehauses, von dem die Region nachhaltig profitiert“, informierte der für die K-BV zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber nach der Regierungssitzung. „Zentral dabei ist, dass ein öffentlicher Seezugang für die Bevölkerung erhalten bleiben muss“, so Gruber. Daher soll das neu entstehende Gesamtgrundstück auch nur verpachtet, keinesfalls an einen Investor verkauft werden. Die entsprechende Ausschreibung wird von der K-BV vorbereitet und muss dann im zuständigen Aufsichtsrat genehmigt werden. Sie soll aber jedenfalls eine Verpflichtung zur Umsetzung eines Badehauses beinhalten.

„Öffentliche Hand nutzt Gelegenheit, die sich selten bietet“

Auch aus Sicht von Tourismusreferent Sebastian Schuschnig ist dieser Ankauf daher sinnvoll und nachhaltig. Er hatte sich schon seit langem für ein Badehaus am Ossiacher See ausgesprochen. „Die öffentliche Hand nutzt damit eine Gelegenheit, die sich selten bietet, nämlich ein zusammenhängendes Seegrundstück zu schaffen und so zu nutzen, dass Tourismus, Gemeinde und vor allem Bevölkerung davon profitieren können“, so Schuschnig.