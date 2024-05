Kelag-Stromerhöhung vor Gericht: Nun gibt es erste „Urteile“

Am Bezirksgericht Klagenfurt haben in den vergangenen Wochen die ersten Verhandlungen in der Kelag-Strompreiserhöhungs-Thematik stattgefunden.

Am Bezirksgericht Klagenfurt haben in den vergangenen Wochen die ersten Verhandlungen in der Kelag-Strompreiserhöhungs-Thematik stattgefunden.

Am 1. August 2023 wurden die Strompreise in Kärnten seitens der „Kelag“ erhöht – als letzter Landesenergieversorger in Österreich. Dennoch sorgte dies für einen großen Aufschrei kärntenweit in der Bevölkerung und in der Politik. Wie die „Kelag“ gegenüber 5 Minuten nun bestätigt, haben von den rund 200.000 betroffenen Privatkunden insgesamt elf Kunden auch Klagen gegen die Preismaßnahme beim Bezirksgericht Klagenfurt eingereicht.

Erste Entscheidungen zugunsten der „Kelag“

Am 17. April und am 3. Mai sind nun erste Entscheidungen ergangen – zugunsten der „Kelag“. Dem Energieversorger stehe es frei, neue Verträge mit Kunden abzuschließen oder bestehende Verträge zu kündigen. Die Kündigung sei sogar der rechtssicherste Weg, meint man weiter. Allerdings sei es ein gemeinsames Interesse von Kunden und Versorgern, dass man eine „für alle Seiten verständliche und verbindliche Regelung“ finde. Auch um jahrelange Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.