NEOS verlangen Klarheit über die Zukunft des LKH Hochsteiermark

NEOS-Gesundheitssprecher Robert Reif: “Im LKH Hochsteiermark jagt eine Hiobsbotschaft die nächste. Die Landesregierung muss endlich handeln. Landesrat Kornhäusl darf die Wegschaupolitik seiner Vorgängerin nicht weiterführen!”

Prominente Abgänge werden erwartet

Die Probleme im LKH Hochsteiermark reißen nicht ab, kritisieren die NEOS: Am 2. Mai wurde bekannt, dass der KAGes-Standort erneut mit prominenten Abgängen rechnen muss. Sowohl der Betriebsdirektor als auch der Pflegedirektor des Standortes Bruck verlassen das Krankenhaus. Gerade der Standort Bruck habe aufgrund der unzähligen Abgänge von medizinischem Personal schon traurige Bekanntheit erlangt, heißt es in einer Aussendung der Pinken: Innerhalb von eineinhalb Jahren verließen zehn von 25 Ärzten die Abteilung für Orthopädie und Traumatologie – der Grund dafür sollen grobe Missstände im Management gewesen sein. Bereits damals seien die Führungsprobleme der Landesregierung bekannt gewesen, eingeschritten worden sei aber nicht, bemängeln die NEOS. “Die Probleme mit der Personalführung am LKH Hochsteiermark sind seit Jahren bekannt. Genauso lange schaut die Landesregierung zu und hofft, dass sich diese auf wundersame Weise lösen. Wenn an einem Standort so viele Ärzte gehen, muss der Landesrat eingreifen”, so Reif.

Chirurgische Abteilung wurde geschlossen

Auch in der Anästhesie wurde Anfang des Jahres ein Abbau verzeichnet: Im Jänner sind von 25 Anästhesisten nur noch vier am Standort Bruck verblieben. Neben den Problemen im Management seien insbesondere die Umstrukturierungsmaßnahmen der Landesregierung gewesen, die zu diesen Abgängen geführt haben sollen. Der chirurgische Schwerpunkt in Leoben wurde gestärkt, im Gegenzug die chirurgische Abteilung in Bruck geschlossen.

Die Zukunft ist unbekannt

Aber auch die Zukunftspläne am Standort Bruck sind ungewiss: Zwar soll die Abteilung für Pulmologie nach Bruck wandern und die Psychiatrie stark ausgebaut werden – wann diese Abteilungen aber tatsächlich in Betrieb gehen, sei ungewiss. Vor 2027 darf man wohl nicht damit rechnen. “Die angespannte Personallage macht gewisse Umstrukturierungen notwendig – aber dann muss von Anfang an klar sein, wohin die Reise geht. Das Personal verdient endlich Sicherheit, wie es mit dem Standort weitergeht. Ohne zukunftsfähiges Konzept werden noch viele weitere Kräfte das Handtuch werfen”, so das Resümee der NEOS.