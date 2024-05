Schwerer Unfall: Alkolenker (58) prallte auf A2 gegen Leitschiene

Am Dienstagnachmittag lenkte ein alkoholisierter 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Liezen einen PKW auf der Südautobahn (A 2) in Richtung Italien. Auf Höhe von Gräbern, Bezirk Wolfsberg, kam er mit seinem PKW aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitschiene. Der Lenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung durch einen Notarzt vom Rettungshubschrauber C 11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Lenker war stark alkoholisiert

Der PKW wurde durch den Anprall stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv und ergab eine starke Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Südautobahn war während der Unfallaufnahme von 14.50 Uhr bis 15.28 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Im Einsatz standen auch die FF Wolfsberg und FF Bad St. Leonhard mit insgesamt 24 Mann/Frau und fünf Fahrzeugen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.05.2024 um 20:30 Uhr aktualisiert