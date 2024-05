Horrorcrash mit Fahrschulauto: Fahrschülerin wurde eingeklemmt

Veröffentlicht am 7. Mai 2024, 20:23 / ©FF nitscha

Die Fahrschülerin (17) fuhr gegen 13.15 Uhr gemeinsam mit ihrer Fahrlehrerin (32) im Ortsteil Gamling in Richtung B54. Dabei bog sie nach links in Richtung Gleisdorf ab. Vermutlich dürfte die junge Frau einen Lkw, gelenkt von einem 58-jährigen Hartberger, übersehen haben. Die 17-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Ihre in Graz wohnhafte Fahrlehrerin blieb unverletzt und konnte sich selbst aus dem Pkw befreien. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.

©FF Nitscha

Feuerwehr musste Frau aus Wrack befreien

Die Feuerwehr Nitscha musste die eingeklemmte Fahrschülerin aus dem beschädigten Fahrschulauto befreien. Der Rettungshubschrauber C12 transportierte die Schwerverletzte in das LKH-Graz. Die B54 war im Bereich der Unfallstelle für eine Stunden gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.05.2024 um 20:34 Uhr aktualisiert