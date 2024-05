Auto überschlug sich: Lenker (21) und Beifahrerin (16) verletzt

St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 7. Mai 2024, 22:18 / ©FF Kraig

Am Dienstabend lenkte ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan einen PKW auf der Zollfeld Landesstraße (L 71) in Richtung Glandorf. In St. Donat kam er auf Grund der regennassen Fahrbahn und vermutlich überhöhter Geschwindigkeit rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Straßenleitpflock.

Auto überschlug sich

Nach einer Fahrt von rund 100 Metern auf der Böschung der rechten Fahrbahnseite überschlug sich der PKW und rutschte in weiterer Folge über die Fahrbahn. In der gegenüberliegenden Wiese kam das Fahrzeug im Graben zum Stillstand.

Lenker und Beifahrerin verletzt

Der Lenker sowie seine Beifahrerin, eine 16-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt, erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Am PKW entstand Totalschaden. Im Einsatz standen auch die FF St. Veit/Glan, die FF St. Donat und die FF St. Michael/Zollfeld mit insgesamt 45 Mann/Frau und sieben Fahrzeugen.