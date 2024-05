Auto fing Feuer: Familie reagierte aber schnell – und richtig

Veröffentlicht am 8. Mai 2024, 06:19 / ©FF Brückl

Am gestrigen Dienstag Abend haben in Brückl (Bezirk St. Veit an der Glan) die Sirenen geheult. Wie die Freiwillige Feuerwehr berichtet, hat aus noch unbekannter Ursache ein Auto im Motorraum zu brennen begonnen. „Gott sei Dank haben Familienmitglieder das brennende Fahrzeug sofort mit zwei Pulverlöschern gelöscht“, erklären die Florianis auf Facebook. „Somit konnten sie Schlimmeres vor dem Haus verhindern.“

Auto musste noch abgekühlt werden

Die Kameraden der Feuerwehr haben daraufhin noch das betroffene Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und kühlten es ab. Danach konnte die Feuerwehr wieder ins Rüsthaus zurückkehren und die Einsatzbereitschaft herstellen. Im Einsatz stand neben den Florianis auch die Polizei.