Kärntens herzkranke Kinder haben sich getroffen

Veröffentlicht am 8. Mai 2024, 07:32 / ©zVg

Vor einigen Tagen, am 4. Mai, hat in Sirnitz auf der Hiasl Zirbenhütte der Tag des herzkranken Kindes in Kärnten stattgefunden. „Rund 30 betroffene Herzfamilien hatten dabei einen wunderbaren Tag“, wie die Veranstalterin, Christine Wuksch, gegenüber 5 Minuten berichtet.

Gemeinsam haben die Familien mit den herzkranken Kindern die „Alm Matura“ erarbeitet, bei einer gemeinsamen Jause wurden zudem Erfahrungen ausgetauscht. Zum Abschluss haben die Kinder dann noch ihre Wünsche mit einem Luftballon in den Kärntner Himmel aufsteigen lassen. Die Freude war sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen jedenfalls sichtlich groß, wie Fotos von der Veranstaltung zeigen.