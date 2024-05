Land KÃ¤rnten warnt: Fische aus diesen FlÃ¼ssen solltest du nicht essen

Veröffentlicht am 8. Mai 2024, 09:58 / ©Hannah Kulmitzer

Zur Situation im Bereich der Gurk: Aufgrund der Altlasten der Firma Donau Chemie treten hier seit Jahrzehnten Überschreitungen bei HCBD in den Fischproben auf, die HCB-Gehalte waren hingegen immer gering. Daher gilt seither auch eine Verzehrwarnung von Fischen flussabwärts von Brückl. Auffällig waren immer wieder extrem schwankende Werte in der Fischbelastung – als Gründe werden Hochwässer und eine gewisse „Mobilisierung“ von Sedimenten vermutet.

„Beprobung von März 2024 ergab keine Grenzwert-Überschreitung“

„Nach einer deutlich abnehmenden Tendenz seit dem Jahr 2022 ergab die Beprobung von März 2024 keine Grenzwert-Überschreitung“, erklärt nun das Land Kärnten. Aufgrund der bisher aufgetretenen Schwankungen bei den Werten bleibt die Verzehrwarnung allerdings aufrecht. Es müssen zumindest drei Jahre lang keine Grenzwert-Überschreitungen festzustellen sein, um die Verzehrwarnung aufheben zu können. Die Fischereiberechtigten werden – wie gewohnt – gesondert darüber informiert. Insgesamt ist davon auszugehen, dass durch bisher gesetzte Maßnahmen nun erste Erfolge sichtbar werden.

Fische weiterhin mit Thallium belastet

In der Gailitz sind Fische seit Jahrzehnten mit dem Schwermetall Thallium belastet – erste Untersuchungen gab es schon in den 90er-Jahren. Die Ursache ist das natürliche Vorkommen von Schwermetallen sowie deren Abbau auf italienischer Seite. Die aktuellen Fischproben zeigen weiterhin erhöhte Thallium-Werte. Daher bleibt auch hier die Verzehrwarnung aufrecht. Proben auf die Schwermetalle Arsen, Kupfer, Blei, Cadmium und Quecksilber ergaben allerdings keine bedenklichen Werte.

Flusswasser kann getrunken werden

Das Land Kärnten ist diesbezüglich laufend in Austausch mit den italienischen Behörden und es laufen seit Jahren auch Sanierungsarbeiten im ehemaligen Bergbau-Gebiet Raibl. Eine Verbesserung der Situation in der Gailitz ist aber erst langfristig zu erwarten. In beiden Flüssen ergaben die Wasser-Proben keine gemäß Trinkwasserverordnung bedenklichen Werte. Die Belastungen betreffen ausschließlich die Fische.