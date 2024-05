Als Kandidat der Volkspartei vertritt Julian Geier die Überzeugung, dass es eine starke Vertretung Kärntens in Brüssel braucht: "Ich kämpfe für eine bessere Zukunft und mehr Chancen für Kärnten. Bauen wir gemeinsam an einem besseren Europa."

„In Zeiten herausfordernder globaler Entwicklungen und regionaler Veränderungen ist es ganz wichtig, dass wir auf ein gemeinsames europäisches Werteverständnis hinarbeiten, denn wir können als Europäer stolz auf unsere gemeinsame Geschichte sein“, so Geier. „Es braucht eine Europäische Union, die in den großen Fragen geeint ist, um den globalen Veränderungen standhalten zu können.“

„Es ist an der Zeit, Europa das Selbstbewusstsein zu verschaffen, das wir alle verdient haben“

Europa ist die Heimat der Demokratie, die Grundlage des westlichen Wertesystems und Heimat der meisten Nobelpreisträger. „Es ist an der Zeit, Europa das Selbstbewusstsein zu verschaffen, das wir alle verdient haben. Das Label ‚Made in Europe‘ muss wieder den Stellenwert bekommen, den es sich verdient hat – wir können stolz auf unsere technologischen Fortschritte sein. Mit diesem Selbstbewusstsein gilt es die Zukunft zu gestalten, damit Europa Chancen bietet und Wohlstand sichert“, erklärt Geier und betont weiter: „Gleichzeitig gilt es unsere freien demokratischen Werte zu verteidigen – mit allem, was uns rechtlich und sicherheitspolitisch zur Verfügung steht. Gemeinsam müssen wir für unsere Werte, Traditionen und unser europäisches Selbstbewusstsein kämpfen und die Marke Europa international stärken.“

„Ich kämpfe für eine bessere Zukunft und mehr Chancen für Kärnten“

Die Volkspartei setzt sich zudem für eine effizientere EU, die sich auf die großen Herausforderungen konzentriert und bürokratische Hürden abbaut. „Wir wollen Europa gemeinsam besser machen. Eine Europäische Union, die sich auf die großen Themen der Zukunft fokussiert und sich nicht in Regulierungsdetails verliert, kann mehr für uns alle bewegen. Daran arbeiten wir mit aller Kraft", erklärt Geier.

