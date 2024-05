So wird das Wetter am verlängerten Wochenende in Kärnten

Hoch „Thomas“ sorgt am verlängerten Wochenende dafür, dass die Temperaturen wieder steigen. Nach einigen wechselhaften Tagen kommt also am Donnerstag wieder langsam die Sonne zum Vorschein. Auch die Temperaturen steigen in den kommenden Tagen wieder auf 25 Grad.

So wird das Wetter am Donnerstag

„Am Donnerstag gibt es mit einer mäßigen Nordströmung einiges an Sonne. Zunächst kann sich aber gebietsweise die eine oder andere Stunde Hochnebel halten und auch sonst ist der Sonnenschein nicht ungetrübt“, wissen die Wetterexperten der GeoSphere. Von Norden ziehen auch immer wieder ein paar Wolkenfelder durch. Das Schauerrisiko bleibt aber sehr gering. Die höchsten Temperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad.

Temperaturen steigen am Freitag

Am Freitag kommt es erneut zu einer Wetterbesserung, es wird viel Sonne erwartet. „Meist ziehen nur dünne Wolkenfelder durch und über den Bergen entstehen bis zum Nachmittag ein paar größere Quellwolken, die aber weitestgehend harmlos bleiben“, so die Prognose. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 24 Grad.

Bis zu 25 Grad am Samstag

Auch am Samstag scheint häufig die Sonne. „Dünne Wolken ziehen zwar durch und bis zum Nachmittag bilden sich über den Bergen auch wieder einige Quellwolken, es bleibt aber voraussichtlich weitestgehend trocken“, sagt die GeoSphere voraus. Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad.

Dieses Wetter erwartet dich am Muttertag

Auch am Muttertag kommt die Sonne zum Vorschein, die Temperaturen sollen bis zu 24 Grad erreichen. „Am Nachmittag und Abend können sich bei einem Mix aus einigen Quellwolken und sonnigen Phasen zwischendurch lokale gewittrige Schauer ausbilden“, so die Wettervorhersage der GeoSphere.