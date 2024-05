Robotik: TU Graz Forschende präsentieren neues Themendossier

Doch neben den dort gezeigten Disziplinen Fußball, Rescue und OnStage bietet die Roboterforschung zahlreiche weitere spannende Gebiete: Telepräsenz per VR in gefährlichen Umgebungen, autonome Arbeitshilfe, Lernassistenz, Unterstützung von Rettungskräften, Gesprächspartner oder Lastenträger in schwierigem Gelände. Damit Roboter das und noch viel mehr können, ist umfangreiche Forschungsarbeit notwendig. Im neuen Themendossier „Robotik“ erklären Forschende der TU Graz die Hintergründe, warum ein Roboter kann, was er kann, und was er in Zukunft noch alles können wird.

Die Inhalte des Dossiers im Einzelnen: Ein Algorithmus möchte selbst die perfekte Runde in einem Rennauto erlernen

Die Forschung an Robotern und deren Autonomität kann auch dazu führen, dass ein Algorithmus seinen eigenen Rundenzeiten hinterherjagt. Gelingt ihm das besser als einem Menschen? Menschliche Gespräche mit einem künstlichen Kopf

Der Social Robot Furhat trägt zwar keinen Fellhut, hat aber dafür die Fähigkeit, ein Gespräch zu führen, das sprachlich und durch Mimik und Gestik recht natürlich wirkt. Das macht ihn für die Forschung spannend.

Mit den Augen des Roboters

Sicher aus der Entfernung per VR-Brille mit einem Roboter in potenziell unsichere Bereiche vordringen: Eduardo Veas macht das am Institute of Interactive Systems and Data Science der TU Graz möglich. „Wirklich autonome Systeme wird es so schnell nicht geben.“

Gerald-Steinbauer-Wagner forscht seit bald 25 Jahren an Robotern, die mittlerweile auch komplizierte Aufgaben lösen können. Autark handeln sie dabei aber nicht, sagt der Forscher, denn es gelingt ihnen noch immer nicht, ihre Umwelt tatsächlich zu verstehen. „Interessant wird es doch erst in der echten Welt!“

Der RoboCup soll Jugendliche für Naturwissenschaften und Technik begeistern. Gerald Steinbauer-Wagner erzählt, wie die Initiative entstanden ist und warum sie auch in Zeiten von generativer KI wichtig bleibt. Wie das menschliche Gehirn auf Fehler reagiert

Hannah Pulferer untersucht am Institut für Neurotechnologie der TU Graz Hirnströme und möchte damit vor allem Brain-Computer-Interfaces verbessern. Mit dem Kompostwender zum Doktorat

Eva Reitbauer lässt Kompostwender autonom über Kompostplätze fahren. Die Doktorandin am Institut für Geodäsie der TU Graz beschäftigt sich mit Positionierung und Navigation. Vom Labor auf die Straße: Wie die TU Graz Fahrassistenzsysteme sicherer macht

Im Christian Doppler Labor unter seiner Leitung hat Franz Wotawa mit Unternehmenspartner AVL Test- und Überwachungsverfahren entwickelt, die gängige Fahrassistenzsysteme sicherer machen. Aus dem Archiv Coebro: Der 3D-Drucker lernt, Häuser zu bauen

Mit dem 3D-Drucker kann heute vieles einfach, schnell und kostengünstig produziert werden: Schmuck, Kleinteile und sogar Prototypen. Ganze Häuser sind noch Zukunftsmusik. Derzeit.

Die Idee der TU Graz Dossiers

Ein Thema, viele Blickwinkel und Perspektiven: An der TU Graz arbeiten Wissenschafterinnen und Wissenschafter unterschiedlicher Disziplinen an großen, gemeinsamen Themen – etwa an der Frage, wie wir unsere Zukunft nachhaltig(er) bauen können, wie sicher unsere Stromversorgung ist, wie es mit der Künstlichen Intelligenz weitergeht und welche Antriebsarten wir in Zukunft nutzen werden. Dieses gebündelte Fachwissen wird in Form von Themendossiers noch stärker vor den Vorhang geholt. Unter www.tugraz.at/go/dossiers finden sich regelmäßig zu einem neuen Schwerpunktthema Newsmeldungen, Interviews, grundlegende Informationen, Kontakte zu Expertinnen und Experten, Videos, Podcasts und Fachmeinungen.