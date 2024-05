Nach Operation: Dieses Nockis-Bandmitglied fällt derzeit aus

OP am Knie

Langjähriger Techniker Thomas „Mora“ Moravec wird den Bassisten am Freitag, dem 10. Mai, in Umag, Kroatien, vertreten. Der Grund für den Ausfall erklären die Nockis via Sozialen Medien: „Unser Wilfried unterzog sich Anfang dieser Woche einer lange geplanten Knieoperation. Es geht ihm sehr gut, aber er muss einige Tage pausieren.“ Schon bald wird der Musiker Wilfried Wiederschwinger wieder auf der Bühne stehen.