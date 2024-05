Muttertag: So wird das Wetter in Kärnten

In zwei Tagen, am Sonntag, ist Muttertag. Viele nutzen diesen Tag, um ihre Mama zu einem guten Essen und Ausflügen zu entführen. Doch spielt das Wetter mit?

Zuerst das Kärnten-Wetter für Samstag

Gute Neuigkeiten für das Samstags-Wetter. In Kärnten bleibt es trocken, kein Regen in Sicht. Die Sonne lacht vom Himmel und es werden Temperaturen von 20 bis 23 Grad, beispielsweise in Villach oder Klagenfurt, erwartet. Vergesst also eure Sonnenbrille nicht!

Schenkst du deiner Mama etwas zu Muttertag? Ja, Blumen und Schokolade Ja Nein Ich führe sie zum Essen aus Meine Mama ist leider schon im Himmel Wir ignorieren den Muttertag Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Muttertag

Muttertag ist das Wetter etwas unbeständiger. „Im Tagesverlauf kommt es rasch zu Wolken am Himmel“, erklärt Andreas Mansberger Meteorologe von GeoSphere Austria auf Anfrage von 5 Minuten. Dennoch gibt es einige Sonnenstunden am Sonntag. „Allerdings kann es ab Nachmittag lokal zu Regenschauern kommen, die meisten Regionen bleiben aber wahrscheinlich verschont“, sagt der Wetterexperte. Temperaturen sind gleich hoch wie am Samstag, es werden wieder bis zu 23 Grad Celsius warm.