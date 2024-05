Islamfeindliche Drohungen an Hausmauer: Bewohner in großer Sorge

„Nur ein toter Moslem ist ein guter Moslem“, diese Zeilen drängen sich den Bewohnern eines Wohnhauses in Gries auf. Daneben sind Hakenkreuze abgebildet. Die islamophobe Botschaft versetzt die Wohnungsbewohner in Angst und Schrecken. Sie sind in großer Sorge um ihre Familien und Kinder, berichtet Mustafa Durmuş, Bundesvorsitzender der Sozialdemokratischen Vielfalt (SoVie).

Durmuş hofft auf rasche Aufklärung

„Wir dürfen nicht warten, bis sich die Gewalt der Worte in einer Gewalt der Taten entlädt, sondern immer entschieden dagegen auftreten! Niemand soll in einer Atmosphäre der Angst und in Furcht leben müssen. Ich hoffe, die Verantwortlichen dieser Schandtat werden rasch ermittelt und zur Rechenschaft gezogen“, so Durmuş.

Vorfälle sofort bei Polizei anzeigen

Gegenüber 5 Minuten heißt es, dass der Pressestelle der Polizei bisher noch nichts zu dem Vorfall bekannt sei. Auf Nachfrage bei den entsprechenden Dienststellen wurde mitgeteilt, dass bei keiner Polizeiinspektion, die in diesem Bereich zuständig ist, offiziell Anzeige erstattet wurde. „Die Ermittlungen zu dem Fall werden aber nun aufgenommen“, so Fritz Grundnig, Sprecher der Polizei im Gespräch mit 5 Minuten. Zudem appelliert er dringend dazu, solche Vorfälle umliegend bei der Polizei anzuzeigen. Je länger ein Fall zurückliegt, desto schwieriger gestalten sich die Ermittlungen, betont er.