Grabungsarbeiten am Heuplatz: Durchfahrt am Sonntag gesperrt

Die Linien A und 4 fahren in dieser Zeit (in beiden Richtungen) eine Umleitung über St. Veiter Ring – Villacher Ring – Radetzkystraße zur Ursulinengasse. Die Ersatzhaltestelle „Heuplatz“ wird nicht bedient. Stattdessen werden am St. Veiter Ring zwei Ersatzhaltestellen (Postbushaltestelle Mondgasse) eingerichtet.

Betroffene Linien: Betroffene KMG-Linien: A und 4 Betroffene Haltestelle: Ersatzhaltestelle „Heuplatz“

