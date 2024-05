Wirbel im Klagenfurter Rathaus: Nun meldet sich SPÖ-Bezirkschef zu Wort

Veröffentlicht am 10. Mai 2024, 12:43 / ©Parlamentsdirektion/Johannes Zinner / 5 Minuten

Zum ersten Mal seit den Unruhen im Klagenfurter Rathaus hat sich nun auch SPÖ-Bezirksparteiobmann Philip Kucher zu Wort gemeldet. Die Partei soll isoliert da stehen.

Klagenfurter Rathaus in aller Munde

Schlagzeilen über Schlagzeilen: Das Klagenfurter Rathaus steht derzeit immer wieder in den Zeitungen. Der Grund, die Unruhen um den Magistratsdirektor, wir haben berichtet. Vorwürfe gegen, den eigentlichen Kandidaten für den Posten, Jürgen Dumpelnik stehen im Raum, SPÖ-Vizebürgermeister Philipp Liesnig soll Gehaltsabsprachen mit ihm geführt haben.

„Konsequenzen wurden gezogen“

Wie der ORF heute berichtet, meint SPÖ-Bezirksparteichef Philip Kucher, dass auch von deren Seite Fehler passiert sind. Und dass die SPÖ sozusagen Konsequenzen in der letzten Woche gezogen haben. Nun gehe es darum, wieder gemeinsam für die Landeshauptstadt zu arbeiten. Welche Konsequenzen es gab, beantwortet Kucher dem Medium wie folgt: Die fehlende Mehrheit für den bisherigen Favoriten im Reihungsverfahren soll zur Kenntnis genommen worden sein.

SPÖ Zukunft in Klagenfurt unklar?

In Bezug auf die neue Allianz bestehend aus FPÖ, Team Kärnten und ÖVP soll die Zukunft der SPÖ in Klagenfurt noch unklar bleiben. Im Hintergrund sollen derzeit Gespräche laufen. Scheider soll, laut Kucher, eine Koalition mit den Freiheitlichen und der ÖVP geschlossen haben. Zum ORF meint der Politiker noch, dass die Arbeit für die Bevölkerung und Stadt Klagenfurt im Vordergrund stehen müsse. Und ihm wäre es auch ganz wichtig miteinander die großen Aufgaben, die auf Klagenfurt zukämen, in den Vordergrund zu stellen und nicht personelle Debatten auszuführen.

Parteiobfrau der Grünen Klagenfurt meldet sich dazu zu Wort

In Bezug auf die Äußerungen von Bezirksparteiobmann Philip Kucher, der erstmals Stellung zur Causa bezog, hält Motschiunig fest: „Dass die SPÖ nach dem Auffliegen schmutziger Tricksereien, die sich zu einer waschechten Politaffäre kumuliert haben, Konsequenzen gezogen hat, ist ein schönes Märchen. Anhaltende Kritik und fehlende Mehrheiten zu akzeptieren, sollte in einer Demokratie wohl selbstverständlich sein. Das ist bei der SPÖ offenbar nicht der Fall und zeigt, dass die Partei mit allen Wassern gewaschen ist.“ Die Causa verlange nach echten Konsequenzen, daher fordert Margit Motschiunig, Parteiobfrau der Grünen Klagenfurt: „Eine umfassende Aufklärung der Geschehnisse, eine ehrliche Erklärung gegenüber den Klagenfurterinnen und Klagenfurtern, und einen echten Neustart in der Stadtpolitik.“