Unfall bei Conrad-von-Hötzendorf-Straße sorgte für Sperre

Veröffentlicht am 10. Mai 2024, 13:52 / ©Google Streetview

Blaulicht bei der Conrad-von-Hötzendorf-Straße: Dort kam es in Fahrrichtung Süden heute Mittag zu einem Unfall. Ein Kleinwagen geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in weiterer Folge mit einem Auto. Ob Personen verletzt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Insassen sollen aber zumindest ansprechbar gewesen sein. Die betroffene Straße wurde in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Polizei und Rettung waren vor Ort. Die Straße konnte mittlerweile wieder freigegeben werden.