„Halbzeit ist´s“: Grazer Koalition zieht Bilanz

Am 17. November 2021 trat der neu gewählte Grazer Gemeinderat zum ersten Mal zusammen, die Stadtregierung mit Bürgermeisterin Elke Kahr und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner an der Spitze wurde gewählt. KPÖ, Grüne und SPÖ hatten sich zuvor auf ein umfangreiches Arbeitsprogramm geeinigt, das die Grundlage für die Koalition bildet. In diesem Arbeitsprogramm sind 247 Punkte festgehalten. Davon sind zur Halbzeit mehr als zwei Drittel umgesetzt beziehungsweise in Umsetzung.

Bilanz wurde bei Pressekonferenz präsentiert

Am Freitag gaben Bürgermeisterin Elke Kahr, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, SPÖ-Klubvorsitzende Daniela Schlüsselberger sowie die Stadträte Manfred Eber und Robert Krotzer in einer Pressekonferenz einen Überblick über die wichtigsten umgesetzten Vorhaben und einen Ausblick auf die zweite Hälfte der Gemeinderatsperiode. Folgend ein Auszug aus den jeweiligen Fachbereichen.

©Stadt Graz/Fischer v.l.n.r. StR Manfred Eber, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, Bürgermeisterin Elke Kahr, SPÖ-Klubvorsitzende Daniela Schlüsselberger, StR Robert Krotzer.

Kahr: „Verbesserungen für nachkommende Generationen“

Bürgermeisterin Elke Kahr sagt: „In meiner Antrittsrede habe ich gesagt, dass es mein Ziel ist, Graz mit all seinen Menschen, Jung und Alt, hier geboren oder zugezogen, in seiner Vielfalt freundlicher, sozialer, ökologischer und demokratischer zu machen. In dieser Koalition haben wir in kurzer Zeit vieles umgesetzt, um diesem Ziel näher zu kommen und dabei statt auf Events und Spektakel auf bleibende Verbesserungen gesetzt, von denen auch nachkommende Generationen profitieren können.“

Neutorviertel als Projekt-Aushängeschild

„Wir haben die Stadt in die richtige Richtung geleitet. Alle Projekte, die wir bereits umgesetzt haben und noch umsetzen werden, haben den Klimaschutz und die soziale Gerechtigkeit als oberstes Ziel. Gemeinsam als Koalition arbeiten wir mit vollster Konsequenz an der besseren Gestaltung unseres unmittelbaren Lebensraums. Das Neutorviertel, als eines von vielen Projekten, ist Paradebeispiel für die gesamte Arbeit in meinen Ressorts. Wir bauen den öffentlichen Verkehr sowie die Rad- und Fußgänger:inneninfrastruktur aus und beleben die Stadt: mit mehr Aufenthaltsqualität, fairer Verteilung des öffentlichen Raums und massiver Begrünung in ganz Graz. Alleine in der ersten Hälfte unserer Periode haben wir über 1.500 Bäume gepflanzt. Jeder noch so kleine Baum, jeder Schutzstreifen, jeder Gehsteig und jedes Bankerl bilden die Summe an Lebensqualität in unserer Stadt. Uns geht es darum, die Arbeit für Graz so zu gestalten, dass letztendlich alle Menschen, die hier leben, davon profitieren“, so das Fazit von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

SPÖ hat „noch vieles vor“

Daniela Schlüsselberger, Klubvorsitzende der SPÖ: „Wenn man ohne Ressortverantwortung Teil einer Koalition ist, geht in der Außenwahrnehmung sehr oft Wichtiges verloren. Faktum aber ist: Unser Gemeinderatsklub hat in diesen zweieinhalb Jahres sehr vieles an Punkten, die aus unserer Sicht für Graz äußerst wichtig sind, erreicht. Aber wir wollen noch mehr, wir haben noch Vieles vor.“

©kk/Stadt Graz Liste der Investitionen, die dem Gemeinderat am 16. Mai 2024 zur Beschlussfassung vorgelegt werden