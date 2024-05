„Das Haus hat gewackelt“: Überschallknall erschüttert Kärnten

Schon die ganze Woche sind die Eurofighter am österreichischen Himmel zu sehen – 5 Minuten berichtete. Die Piloten des Bundesheeres trainieren da Abfangmanöver im Überschallbereich. Auch heute, dem 10. Mai, gab es eine solche Übung, wie das Bundesheer mitteilt.

Über Kärnten unterwegs

„Die Luftraumüberwachung des Bundesheeres übt soeben den Abfang eines verdächtigen Luftfahrzeuges. Dabei werden zwei Abfangjäger in Kürze im Raum Gurktaler Alpen nach Mauterndorf mit bis zu 2.000 km/h die Schallmauer durchbrechen. Ihr könnt die dabei entstehende bodennahe Schallwelle in diesem Raum wahrnehmen“, kündigte das Bundesheer um 14 Uhr des heutigen Freitags an.

„Das Haus hat gewackelt“

Der Überschallknall war im Raum Villach sowie auch weit darüber hinaus klar und deutlich zu hören. Viele dachten schon, bei dem lauten Knall handle es sich um eine Explosion oder um ein Erdbeben. „Ist etwas explodiert? Meine Tür hat gewackelt. Oder war das eine Erdbeben? Mein Herz ist stehen geblieben, ich kann mich kaum beruhigen“, teilt eine Leserin aus Villach mit. „Was war das für eine Detonation kurz nach 14 Uhr? Sogar das Haus hat gewackelt“, schreibt ein weiterer Villacher. Auch in Annenheim am Ossiacher See, Millstatt am See, Glödnitz (St. Veit an der Glan) und Radenthein wurde der Überschallknall wahrgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.05.2024 um 14:38 Uhr aktualisiert