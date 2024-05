Schuss abgegeben: Polizei verfolgte Einbrecher zu Fuß

Veröffentlicht am 10. Mai 2024, 15:57 / ©Bernhard Elbe/LPD Wien

Ein 35 Jahre alter Mann aus Villach brach am heutigen Freitag, dem 10. Mai, gegen 9.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in Villach ein. Eine Nachbarin konnte von ihrem Balkon aus den Einbruch beobachten und verständigte die Polizei.

Verfolgung aufgenommen

Nachdem mehrere Polizeistreifen aus Villach sofort zu dem Objekt zugefahren sind, flüchtete der Täter während der Sicherung des Hauses aus einem Fenster und lief davon. Zwei Polizeibeamte verfolgten den Täter daraufhin zu Fuß und gaben währenddessen auch einen sogenannten Signalschuss ab, um die anderen Kräfte auf die Position des Flüchtenden aufmerksam zu machen. Der Verdächtige konnte nach kurzer Verfolgung angehalten und festgenommen werden. 5 Minuten berichtete.

Rucksack mit Beute verloren

Im Zuge der Flucht verlor der Verdächtige einen Rucksack, in welchem sich das Diebesgut (Schmuck) befand. Der Rucksack wurde samt Inhalt sichergestellt, die Beute wird der Geschädigten, einer 62-jährigen Frau, ausgehändigt werden. Es werden vom Kriminaldienst des SPK Villach weitere Erhebungen durchgeführt, der Verdächtige nach Abschluss der Erhebungen angezeigt. Bei der Amtshandlung kam keine Person zu Schaden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.05.2024 um 16:40 Uhr aktualisiert