Sanfte KlÃ¤nge beim „Open Piano“ am Franziskanerplatz

Veröffentlicht am 10. Mai 2024, 16:26 / ©Nina Krok

Am gestrigen Feiertag herrschte in der City viel Leben. Das Wetter hat gepasst, die meisten Lokale hatten¬†ge√∂ffnet und die Gastg√§rten waren voll. Eine sehr stimmungsvolle Atmosph√§re gab es direkt vor der Franziskanerkirche, wo noch bis Sonntag, den 12. Mai ein frei zug√§nglicher Klavierfl√ľgel¬†vom Klavierhaus Streif im Rahmen der Initiative „Open Piano von Refuges“ zu einem Spiel einl√§dt. Alle Tastenvirtuosen sind willkommen. Die freiwilligen Spenden unterst√ľtzen die Soziale Musikschule DoReMi in Wien.¬†