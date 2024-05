Neues aus der Grazer Innenstadt: Weltladen übersiedelt

Bis Mittwoch war der Standort in der Reitschulgasse 14 das Zuhause des Weltladens. Nun wird umgezogen, die neuen Räumlichkeiten befinden sich aber gleich in der nähe der einstigen „Herberge“. Am 15. Mai wird in der Stubenberggasse, im ehemaligen O-Bag-Store neu eröffnet. „Wir machen die Stubenberggasse ein Stückchen fairer“, wird im Schaufenster bereits angekündigt.

©5 Minuten In der Stubenberggasse… ©5 Minuten …wird neu eröffnet