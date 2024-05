Von der Alpakafarm zum Bergstollen: Kuriose Orte beim Vorlesetag

Veröffentlicht am 10. Mai 2024, 16:54 / ©moving-stills.at - Sebastian Sontacchi

Das Erfolgsrezept für den bereits 7. Steirischen Vorlesetag, der heuer am 8. Juni 2024 stattfindet, ist ganz einfach: Einen ungewöhnlichen und abenteuerlichen Ort auswählen, ein Buch schnappen und Kinder, Jugendliche und aber auch Erwachsene mit einer Geschichte begeistern.

Wem vorgelesen wird, liest selber gern

Bildungslandesrat Werner Amon lädt alle Generationen zum gemeinsamen Lesen beim Steirischen Vorlesetag im ganzen Leseland Steiermark ein. Der Grundstein für die Fähigkeit zu lesen, wird schon lange vor dem Eintritt in die Schule gelegt, mit dem Vorlesen in der Kindheit, und die Wichtigkeit des Lesens endet nicht mit der Schulzeit, sondern begleitet uns ein Leben lang. Der Steirische Vorlesetag, eine Initiative des Landes Steiermark, Ressort Bildung, in Kooperation mit dem Lesezentrum Steiermark, rückt das Lesen ins Zentrum des gesellschaftlichen Interesses. Kinder, denen heute vorgelesen wird, werden morgen selbst zu begeisterten Leserinnen und Lesern – und Lesen ist der Schlüssel für Bildung, Wissen und Kommunikation.

Ungewöhnliche Leseorte

Vorlesen ist nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene wichtig, denn Vorlesen sorgt für Entspannung bei Jung und Alt und fördert auch soziale Kompetenzen wie Empathie und Toleranz. Der Steirische Vorlesetag bringt das Vorlesen an zahlreiche und teils ungewöhnliche Leseorte: Alpakafarm, Burgkeller, Schwimmbäder, Bibliotheken, Museen, Nostalgieschiff, Kirchtürme, Schlösser, Tierparks, Bergstollen und vieles mehr waren in den letzten Jahren als Leseorte dabei. Lesen ist beinahe überall möglich und wird so zu einem besonderen Erlebnis voller Spaß und Abenteuer.

Freier Eintritt bei Veranstaltungen

Alle Vorleseveranstaltungen können bei freiem Eintritt besucht werden. Gleichzeitig können aber auch Vorlesevideos bequem von zuhause aus angeschaut werden. Alle Schauplätze und Videos sind auf der Website abrufbar. Den 7. Steirischen Vorlesetag ermöglichen auch heuer wieder viele engagierte Veranstaltungspartnerinnen und –partner, die sich an diesem Tag in den Dienst der guten Sache stellen. Es sind Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen sowie von NGOs und öffentlichen Einrichtungen, zahlreiche Bibliothekarinnen und Bibliothekare, aber auch Einzelpersonen, die an diesem Tag zu echten „Bücherheldinnen″ und „Bücherhelden″ werden.