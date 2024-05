Warum heute ein 5 Meter großes Schwein am Nikolaiplatz stand

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) protestierte am heutigen Freitag, dem 10. Mai, am Nikolaiplatz in Villach. Mit im Gepäck hatten sie das 5 Meter große Riesenschwein „Grunzi“. Morgen, Samstag, 11. Mai, macht der VGT auch Halt am Heiligengeistplatz in Klagenfurt.

Leid durch Vollspaltenböden

Bei diesen Events wollen die Tierschützer auf das Leid durch Vollspaltenböden hinweisen. Der VGT belegt das mit Zahlen: „92 Prozent der Menschen wollen Stroh für alle Nutztiere, insbesondere die Schweine, die aber in Österreich zu 90 Prozent ohne Stroh auskommen müssen“, heißt es in einer Aussendung. Der VGT fordert die ÖVP auf, endlich auf die Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung zu hören und das Leid auf Vollspaltenboden zu beenden.

Petition für Stroh statt Vollspaltenböden

VGT-Obmann Martin Balluch dazu: „Die Regierung ist offenbar uneins darüber, was die Alternative zum bisherigen Vollspaltenboden sein soll. Während Tierschutzminister Rauch der Grünen eindeutig fordert, dass Schweine Stroh bekommen müssen, will die ÖVP offenbar den Vollspaltenboden beibehalten, ihn nur ein bisschen strukturieren. Doch Vollspaltenboden ist Vollspaltenboden. Wir brauchen jetzt und hier eine nachhaltige Lösung mit Stroh!“ Zur Petition für Stroh statt Betonspaltenboden.