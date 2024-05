Hund bei 20 Grad alleine im Auto – Klagenfurterin reagierte sofort

Es wird immer wärmer und auch die Temperaturen in den Autos steigen rasant an. Hier soll dann Vorsicht geboten werden, denn das Auto kann schnell zur Hitzefalle werden. Erst kürzlich warnte die Stadt Klagenfurt davor, Hunde in einem verschlossenen Auto zurückzulassen – Solche Szenarien können für die Vierbeiner schnell zu lebensbedrohlichen Situationen werden. 5 Minuten berichtete.

Temperaturen können lebensgefährlich werden

Schon 20 Grad Außentemperatur reichen aus, um binnen kürzester Zeit für den Vierbeiner lebensgefährlich zu werden. Knapp 20 Grad hatte es heute, Freitag, 10. Mai, zu Mittag auch in Klagenfurt, als eine 5 Minuten-Leserin durch die Stadt spazierte und einen winselnden Hund in einem geparkten Auto entdeckte.

„Der Hund hat schon gewinselt“

„Der Hund hat schon gewinselt und er hatte auch kein Wasser. Trotz offener Fenster hat er sichtlich gelitten“, erzählt die Klagenfurterin gegenüber 5 Minuten. Ohne lange zu zögern, alarmierte sie die Polizei. Schnell waren die Beamten vor Ort, nahmen ihre Daten auf und machte Fotos vom Fahrzeug. Wie lange, der Hund sich schon im Auto befand, und wie die Polizei weiter vorgegangen ist, ist unklar.

Was tun, wenn man einen Hund in einem Auto findet?

Zum Verhalten, wenn man einen Hund in einem Auto findet, gab die österreichische Tierschutzorganisation „Vier Pforten“ in der Vergangenheit bereits mehrmals Tipps. Als erste Maßnahme empfiehlt die Tierschutzorganisation den Autofahrer ausfindig zu machen. Hierzu könnte man Personen in der Nähe fragen, ob sie den Halter womöglich kennen. In Geschäfte und Einkaufszentren kann man den Lenker ausrufen lassen. Während der Suche sollte mindestens eine Person beim Vierbeiner bleiben. Wenn nichts hilft, und der Hund in Gefahr ist, einen Hitzeschlag zu erleiden, sollte die Polizei verständigt werden. Diese hat die Berechtigung die Autoscheibe einzuschlagen.