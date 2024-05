Villacher mit Paracelsusring geehrt: „Beide haben Bleibendes geleistet“

Der Paracelsusring erinnert an den im 16. Jahrhundert in Villach aufgewachsenen, berühmten Arzt Theophrastus Bombast von Hohenheim, genannt Paracelsus. Die Auszeichnung wird von der Stadt Villach seit 1953 für große Leistungen zum Wohle der Gesellschaft vergeben.

„Beide haben Bleibendes geleistet“

Die heurige Verleihung fand am Mittwoch, dem 8. Mai, im Congress Center statt. Geehrt wurden der Philosoph Konrad Paul Liessmann und Primarius Georg Lukeschitsch. „Beide sind in Villach geboren, beide haben Bleibendes geleistet“, sagte Bürgermeister Günther Albel. Bei Konrad Paul Liessmann betonte er die Fähigkeiten, abseits von Schwarz-Weiß-Trampelpfaden nuancierte Grautöne in den Diskurs einzubringen. „Liessmann schafft seit Jahrzehnten Denkräume und bereichert unser Leben mit Wissen und analytischer Schärfe.“ Georg Lukeschitsch habe in Warmbad Einzigartiges geschaffen: eine international renommierte Kombination aus Spital, Reha-Klinik, Tourismus, Kultur und Gastronomie. „Er hat nicht nur unzähligen Menschen in gesundheitlich schwierigen Zeiten geholfen. Er hat auch hunderte Arbeitsplätze geschaffen.“

„Offen für Neues“

Der Geehrte selbst sah sich in seiner launigen Dankesrede durchaus in der Tradition des Namensgebers, Paracelsus, indem er eine „grundsätzlich skeptische Haltung“ einnehme und stets „offen für Neues“ geblieben sei, gerne auch pointiert und provokant.

„Wunschlos glücklich“

Georg Lukeschitsch blickte in seiner Dankesrede auf die schwierigen Anfänge als Orthopäde in Kärnten zurück. Er erinnerte an Wegbegleiter aus dem LKH Villach, die mit ihm Widerstände überwanden und Anteil an der medizinischen Erfolgsgeschichte hätten. „Wenn Sie mich fragen, ob ich heute wunschlos glücklich bin, so muss ich das bejahen“, schloss er.