Tödlicher Forstunfall: Grazer von Baumstämmen eingeklemmt

Am Vormittag des 10. Mai begab sich ein 45-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung gegen 8 Uhr alleine in den eigenen, nahegelegenen Wald, um Forstarbeiten durchzuführen. Als er gegen Mittag nicht wie vereinbart nach Hause zurückkehrte, begab sich seine Mutter auf die Suche und fand den Mann gegen 13 Uhr reglos zwischen Baumstämmen eingeklemmt vor. Sie verständigte die Rettungskräfte und das Rote Kreuz sowie die Freiwillige Feuerwehr Frohnleiten mit vier Fahrzeugen und 20 Kräften, sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 17 ( C17) waren in weiterer Folge im Einsatz. Vor Ort mussten Flugretter und Notärztin aufgrund des äußerst unwegsamen, steilen Geländes zum Verunfallten vom Hubschrauber abgeseilt werden. Die Notärztin konnte jedoch nur mehr den Tod des 45-Jährigen feststellen.

Die Bergung war erst nicht möglich

Der Mann war im sehr steilen Gelände zwischen zwei Baumstämmen von gefällten Fichten, mit einem Durchmesser von ca. 40 cm im Bereich des Oberkörpers eingeklemmt worden und hatte dabei tödliche Verletzungen erlitten. Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden. Der Leichnam musste in weiterer Folge vom Rettungshubschrauber C17 geborgen und auf ein nahegelegenes Wiesenstück verbracht werden, zumal die Bergung anderweitig nicht möglich war. Das zuständige Forstinspektorat wurde vom Unfall in Kenntnis gesetzt.