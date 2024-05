Großbrand bei Schweinestall: Brandursache steht fest

Wie berichtet, kam es Donnerstagabend, 9. Mai 2024, zu einem Brandausbruch in einem Schweinestall in St. Peters in Ottersbach, bei dem mehrere hunderte Schweine verstarben. Nun steht das Ergebnis der Brandursachenermittlung fest.

Gesamtschadenshöhe ist noch unbekannt

Am heutigen Freitag, den 10. Mai, wurden von Beamten des Landeskriminalamtes Steiermark in Kooperation mit einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung die Brandursachenermittlung durchgeführt. Es konnte erhoben werden, dass der Brand im östlichen Bereich des Stalles seinen Ausgang nahm und sich über die hölzerne Dachkonstruktion über das gesamte Gebäude (ca. 95 x 35 m Gesamtfläche) ausbreitete. Als Brandursache wurde ein technischer Defekt festgestellt, ein menschliches Fehlverhalten oder Brandstiftung kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur konkreten technischen Brandursache dauern noch an. Eine Gesamtschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Die ursprüngliche Presseaussendung ist angeschlossen.