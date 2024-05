Schwerer Sturz mit dem Motorrad: Rettungshubschrauber im Einsatz

Veröffentlicht am 10. Mai 2024, 20:10 / ©pixabay.com

Am Freitag, den 10. Mai, fuhr gegen 15.30 Uhr ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit einem nicht zum Verkehr zugelassenes Motocross-Motorrad auf einer Gemeindestraße im Ortsgebiet von Blaindorf und kam dabei aus eigenem Verschulden zu Sturz. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das UKH Graz geflogen, wo er in stationäre Behandlung aufgenommen wurde.