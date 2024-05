Polizeihubschrauber kreist über Ledenitzen

Veröffentlicht am 10. Mai 2024, 20:21 / ©Leser

Derzeit erreichen die 5 Minuten-Redaktion mehrere Meldungen über einen Polizeihubschrauber am Kärntner Himmel. „Am Faaker See, über Ledenitzen, kreist seit einiger Zeit ein Polizeihubschrauber“, schreibt eine Leserin. Laut ersten Informationen der örtlichen Polizeiinspektion handelt es sich hier um eine Suchaktion. Wer gesucht wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Wir halten euch am Laufenden.