Von der Sonne geblendet: Steirer (31) übersah Stau

Gegen 9.40 Uhr fuhr ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Weiz am 10. Mai mit seinem Auto auf der B64 von Gleisdorf kommend in Richtung Weiz. Kurz vor dem Kreisverkehr B64/B72 kam es zu einer Staubildung und der Lenker musste sein Fahrzeug anhalten. Ein nachfolgender 31-jähriger Fahrzeuglenker, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz, wurde durch die Sonne geblendet, sodass er die Staubildung nicht wahrnahm und auf den Pkw des älteren Lenkers auffuhr. Der 68-Jährige wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz in das LKH Weiz eingeliefert. Eine Alkoholisierung konnte nicht festgestellt werden.