Bewaffneter Raubüberfall: Täter nach zehn Jahren verhaftet

Am 15. März 2014 suchte eine männliche Person, ca. 180 cm groß, mit schwarzer Jacke und schwarzer Sturmhaube maskiert, ein Lebensmittelgeschäft auf. Der Tatverdächtige soll eine vermeintliche Schusswaffe gezogen und damit den Mitarbeiter, der sich gerade im Kassenbereich befand, bedroht haben. In weiterer Folge soll dieser mit der Hand in die Kassenlade gegriffen und sich das Bargeld genommen haben. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Eine Sofortfahndung verlief negativ. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich.

Der Täter wurde identifiziert

Das Landeskriminalamt Wien sicherte die Spuren vor Ort und übernahm die Ermittlungen.

Im Zuge der Ermittlungen konnte mittels DNA Analyse die Identität des Tatverdächtigen ausgeforscht werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen derzeit 29-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen. Die Staatsanwaltschaft Wien verfügte in weiterer Folge einen europäischen Haftbefehl. Der Tatverdächtige wurde in Bulgarien aufgrund des EU-Haftbefehls vorläufig festgenommen. Letzte Woche, am 3. Mai, wurde der 29-Jährige nach Wien überstellt und von den Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West übernommen und gemäß der Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien verhaftet. Nach der Einvernahme wurde der 29-Jährige in eine Justizanstalt gebracht.