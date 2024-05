Vom Auto erfasst: Fußgängerin (71) schwer verletzt

Am Freitag, den 10. Mai, gegen 11.20 Uhr bog eine 40-jährige Österreicherin mit ihrem Auto am Langen Weg in Innsbruck in die Valiergasse ab. Zeitgleich lief bisherigen Erkenntnissen zufolge eine 71-jährige Serbin vom westlichen Fahrbahnrand zwischen den stehenden Fahrzeugen hindurch über sämtliche Fahrspuren in Richtung Osten. Dabei wurde die 71-Jährige vom abbiegenden Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Durch den Unfall erlitt die Serbin schwere Verletzungen und wurde anschließend mit der Rettung in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert.