Wetter in Kärnten: Auch am Samstag bleibt es sonnig und warm

Veröffentlicht am 10. Mai 2024, 22:09 / ©Thomas Kaiser

Ungetrübter Sonnenschein und warme Temperaturen: So wird das Wetter am Samstag in Kärnten. Zeitweise werden vor allem im Norden des Kärntnerlands ein paar Wolken die Sonne verdecken. „Am Nachmittag entstehen über den Bergen einige Quellwolken, es bleibt aber trocken“, heißt es von der GeoSphere Austria. Die Temperaturen steigen auch wieder, Höchstwerte zwischen 20 und 24 Grad sind zu erwarten.