Himmelspektakel: Polarlichter lassen Kärnten erstrahlen

Nordlichter in Kärnten – das gibt es? Die Antwort lautet „Ja“, wie zahlreiche 5 Minuten Leser am Freitagabend mit eigenen Augen bestaunen konnten und somit Zeugen eines außergewöhnlichen Naturerlebnises wurden. Etliche Leserreporter konnten das Phänomen auf Fotos einfangen. Gesichtet wurden sie unter anderem über Villach, Velden, Arnoldstein, Ossiach, dem Lavanttal und Heiligenblut. Hier kannst du die wunderschönen Aufnahmen bestaunen:

©Leserfoto ©Leserfoto ©Leserfoto ©Leserfoto ©Leserfoto ©Leserfoto

Warum sieht man Polarlichter am Kärntner Himmel?

Grundsätzlich sind starke geomagnetische Stürme der Sonne dafür verantwortlich, dass die Polarlichter entstehen. „Die Sonne ist wieder sehr aktiv und hat in den letzten Tagen neben einigen Strahlungsausbrüchen mindestens vier Sonnenstürme ausgestoßen, die sich gerade auf dem Weg zur Erde befinden und ab heute Abend Freitag 10. Mai eintreffen werden“, sagte die GeoSphere bereits voraus. In den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag seien generell gute Beobachtungsbedingungen für Polarlichter in Österreich gegeben. „In weiten Teilen des Landes ist es dabei gering bewölkt oder klar, nur in der südlichen Steiermark und in Unterkärnten halten sich anfangs noch Wolken, im Laufe der Nacht sollte der Himmel aber auch hier aufklaren. Von Samstag auf Sonntag ist die Situation ähnlich“, wissen die Wetterexperten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.05.2024 um 23:08 Uhr aktualisiert