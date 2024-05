Polarlichter am österreichischen Nachthimmel

Zahlreiche Österreicher konnten in der Nacht von gestern auf heute, 11. Mai 2024, ein besonderes Himmelsspektakel am Nachthimmel beobachten. Nordlichter erstrahlten, sehr viele 5 Minuten Leser konnten das schöne Schauspiel mit dem Handy oder der Kamera einfangen.

Polarlichter in Österreich?

Ja, auch in Österreich sind Polarlichter sichtbar. Grundsätzlich sind nämlich starke geomagnetische Stürme der Sonne dafür verantwortlich, dass diese entstehen. Zuletzt konnte man das Phänomen im November 2023 in Österreich bewundern. In Kärnten wurden sie sehr gut gesehen, vor allem im Bereich Villach, Velden, Arnoldstein, Ossiach, dem Lavanttal und Heiligenblut. Aber auch in Klagenfurt konnte ein Leser sie beobachten. Es kamen auch Leser-Meldungen aus der Steiermark, wie beispielsweise dem Ennstal. Konntest du Fotos schießen? Schicke sie uns doch gerne zu!

©Aaliyah | In vielen Teilen Kärntens konnte man die Polarlichter bewundern ©Nina H. ©Leser ©Aaliyah ©Nina H. ©Leser | Auch im Ennstal wurden sie gesichtet ©Leser ©find it and keep it | Tirol hatte ebenso einen guten Blick auf das Phänomen ©find it and keep it

Auch am Samstag Polarlichter in Kärnten, Steiermark und Co möglich

Wer die schönen Nordlichter gestern Nacht verpasst hat, hat heute noch einmal eine Chance sie am Nachthimmel bestaunen zu können. In den Nächten von Samstag auf Sonntag seien generell gute Beobachtungsbedingungen für Polarlichter in Österreich gegeben. „In weiten Teilen des Landes ist es dabei gering bewölkt oder klar, nur in der südlichen Steiermark und in Unterkärnten halten sich anfangs noch Wolken, im Laufe der Nacht sollte der Himmel aber auch hier aufklaren“, wissen die Wetterexperten von Geosphere Austria.