Lebensretter: Autofahrer landete im Teich, Floriani sprang sofort hinein

Der Mann wurde von einem Feuerwehrmann gerettet und vom Rettungshubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus geflogen. Gegen 17.55 Uhr lenkte ein 81-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung sein Auto auf seinem Grundstück. Aus derzeit noch unbekannter Ursache verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte über eine Böschung in den angrenzenden Fischteich. Das Fahrzeug ging sofort fast zur Gänze unter.

Nachbar leitete Rettungskette ein

Ein benachbarter Zeuge wurde aufgrund eines lauten Knalles auf den versinkenden Pkw aufmerksam und leitete unverzüglich die Rettungskette ein. Zufälligerweise befand sich ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Steinberg-Rohrbach mit seinem Traktor in unmittelbarer Nähe des Unfallortes und erhielt die Einsatzmeldung auf sein Mobiltelefon. Er begab sich sofort mit seinem Traktor zur angegebenen Örtlichkeit und sprang in den Teich. Er schlug mit einem Stein die hintere Seitenscheibe des Fahrzeuges ein und konnte den 81-Jährigen befreien. Der Mann war bei Bewusstsein, das ebenfalls alarmierte Rote Kreuz, sowie der Rettungshubschrauber Christophorus 12 trafen in der Zwischenzeit ein und führten die notwendigen Erste-Hilfe-Maßnahmen durch.

Feuerwehrmann verletzte sich

In der Folge wurde der 81-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz-West verbracht. Der 31-jährige Feuerwehrmann verletzte sich bei der Rettung an der Hand und musste ebenfalls versorgt und vom Roten Kreuz in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeugbergung wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Steinberg-Rohrbach durchgeführt. Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zum Gesundheitszustand des 81-Jährigen folgen.