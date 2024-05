Seniorenehepaar auf Diebeszug: Opferstockdiebstahl in Amlach aufgeklärt

Veröffentlicht am 11. Mai 2024, 07:06 / ©BMI/Pachauer

Im Zuge einer ausgelösten Fahndung konnte eine Polizeistreife der PI Lienz das verdächtige Fahrzeug im Gemeindegebiet von Nußdorf-Debant anhalten und die Insassen kontrollieren. Dabei stellte sich schließlich heraus, dass die beiden Insassen, ein italienisches Ehepaar im Alter von 76 (Frau) und 78 (Mann) Jahren, weiters verdächtig sind, bereits am 18. und 22. November 2023 in der Pfarrkirche in Amlach einen Opferstockdiebstahl begangen zu haben.

Beide geständig

Im Fahrzeug konnten präparierte Bambusstöcke sowie Münzgeld im geringen Ausmaß sichergestellt werden. Im Zuge einer ersten Befragung zeigten sich die beiden bezüglich der Opferstockdiebstähle geständig. Hinsichtlich des Wechselbetruges bestritt der Mann sämtliche Vorwürfe. Sie werden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht.