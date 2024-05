Luxus Vintage Flohmarkt: Gucci, Chanel & Co als second-hand Ware

Unter dem Motto „Zeitloser Stil neu entdeckt“ können Besucher täglich, von 14. bis 20. Mai, je von 10 bis 18 Uhr in die Welt renommierter Marken wie Balenciaga, Brunello Cucinelli, Burberry, Chanel, Chloe, Etro, Fendi, Gucci, Moncler und vielen mehr eintauchen.

Flohmarkt findet in Velden statt

Das exklusive Event findet erstmalig auf der ehemaligen Caramé-Terrasse, links neben dem Grüner Damen Geschäft am Corso 8 in 9220 Velden am Wörthersee statt. Hier erwartet die Gäste eine sorgfältig kuratierte Auswahl an zeitlosen second-hand Artikeln, die ganz nach dem Motto der Nachhaltigkeit ein neues Leben bekommen. „Wir sind begeistert, unsere geschätzte ‚Extended Grüner Family‘ zu diesem außergewöhnlichen Event einzuladen“, sagt Gregor Grüner, Geschäftsführer des Modehauses Grüner. „Es ist eine einzigartige Gelegenheit, exklusive Vintage-Schätze und Designer-Fundstücke zu entdecken und sich von ihrer zeitlosen Eleganz inspirieren zu lassen.“

„Erlebnis für alle Sinne“

Kathi Grüner, fügt hinzu: „Unser Luxury Vintage Sale und Designer Flohmarkt bietet nicht nur die Möglichkeit, einzigartige Mode zu finden, sondern auch ein Erlebnis für alle Sinne. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden in unserem einladenden Ambiente willkommen zu heißen und gemeinsam die Schönheit zeitloser Mode zu zelebrieren.“ Besucher sind herzlich eingeladen, an diesem besonderen Event teilzunehmen und die Welt des zeitlosen Stils bei Grüner Fashion zu entdecken.