Spaß auf Rädern: Triker- und Can-Am-Treffen am Millstätter See

Seeboden am Millstätter See

Die Veranstalter Peter und Ingrid Koller, die selbst leidenschaftliche Triker sind, laden bereits zum fünften Mal zu einem Treffen der „motorisierten Dreiräder“ in ihrer Heimatgemeinde ein. Am Samstag, den 11. Mai, können die ausgefallenen Trikes und Can-Ams von 17 bis 18 Uhr auf dem Hauptplatz in Seeboden bestaunt werden. Anschließend treffen sich die Teilnehmer in der Veranstaltungsarena der Burg Sommeregg zu einem traditionellen gemütlichen Beisammensein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Besucher und heißen alle willkommen – ob Triker oder nicht!