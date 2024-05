Älteste Kuranstalt: Bad Gleichenberg mit Landeswappen ausgezeichnet

Neben dem Landeshauptmann Christopher Drexler konnten Eigentümerin Anita Müller und Geschäftsführer Jörg Siegel zahlreiche weitere Ehrengäste und Wegbegleiter zum Festakt begrüßen. „Das Kurhaus Bad Gleichenberg ist ein wesentlicher touristischer Leitbetrieb in der Region, der die regionale Wirtschaft stärkt und zahlreiche Arbeitsplätze bietet. Seit Kurzem ist das Kurhaus Bad Gleichenberg auch Lehrambulatorium für die Ausbildung zum Facharzt für Orthopädie und Traumatologie, was einen Meilenstein in der Entwicklung der Gesundheitseinrichtung darstellt″, so Drexler.

Seit der Römerzeit

Die hoch mineralisierten Heilquellen des Ortes Bad Gleichenberg wurden bereits seit der Römerzeit genutzt. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Gemeinde zum Kurbad und ist somit die älteste Kuranstalt der Steiermark. Das Kurhaus Bad Gleichenberg wird von einem rund 20 Hektar großen Kurpark umgeben. Heute werden in Bad Gleichenberg Erkrankungen der Atemwege, des Bewegungs- und Stützapparats, des rheumatischen Formenkreises sowie der Haut, speziell Psoriasis und Neurodermitis, behandelt.