RoboCupJunior Austrian Open: Jugendliche erobern Bühne der Technologie

Sie retteten Opfer aus einem Labyrinth, überwanden Hindernisse, schossen Tore und performten live auf der Bühne: selbstgebaute Roboter von 63 Teams aus Österreich, Kroatien, Ungarn, der Schweiz und Jordanien. Die jugendlichen Teilnehmer und ihre Roboter begeisterten damit das Publikum, das zahlreich aus ganz Österreich und den Nachbarländern angereist war. Nach zwei spannenden Wettkampftagen in der Messe Graz standen schließlich die Sieger in den verschiedenen Disziplinen der RoboCupJunior Austrian Open 2024 fest.

Verständnis für die Technologie

„Robotik und Künstliche Intelligenz sind in aller Munde und mit dem RoboCupJunior möchten wir Schüler an diese Themen heranführen. Indem sie ihre Roboter bauen und programmieren, wächst ihr Verständnis für die Technologie und deren Grenzen“, sagte Gerald Steinbauer-Wagner vom Institut für Softwaretechnologie der TU Graz, der die RoboCupJunior Austrian Open 2024 gemeinsam mit einem Team aus ehrenamtlichen Helfer organisierte.

Rahmenprogramm

Neben den Wettbewerben bekamen die Besucher auch ein interessantes Rahmenprogramm geboten. Das MINKT-Labor der TU Graz hatte einige Experimentier- und Rätselstationen aufgebaut, an denen Kinder und Jugendliche sich in Technik und Naturwissenschaften ausprobieren konnten. Die Studierendenteams der TU Graz zeigten ihre Projekte: So war das Aerospace Team Graz mit seiner Europameisterrakete Halcyon vor Ort und das Team GRIPS zeigte, wie Roboter komplexe logistische Aufgaben lösen. Auch das Studierendenteam TEDUSAR war in der Messehalle und durchforstete sie mit einem Such- und Erkundungsroboter, der normalerweise Rettungskräfte bei Katastropheneinsätzen unterstützt.

Sieger und Platzierten im Einzelnen Disziplin Rescue Line Entry

1. Platz und österreichische Staatsmeister: Zoisl & Portner Roboter Werke | MS Stallhofen

2. Platz: High Voltage | Int. Robotics Academy

3. Platz: Kermit | MS St. Marein bei Graz Disziplin Rescue Line

1. Platz: ZTK BROS 3000 | ZTK Karlovac

2. Platz: Skolska knjiga CRO Team | Udruga HDR

3. Platz und österreichische Staatsmeister: Angora Goasbock | HTL Zeltweg Disziplin Rescue Maze

1. Platz und österreichische Staatsmeister: B. Robots Seniors | HTBL BULME Graz-Gösting

2. Platz: Gebrüder Weiss Croatia | Hrvatski robotički savez

3. Platz: Winged Hussars | Croatian Robotic Society Disziplin OnStage Primary

1. Platz: Dive&Clean | BISB

2. Platz und österreichische Staatsmeister: ViennaBots Builder | Verein code4you

3. Platz: Bauer Jakob | MS Großsteinbach Disziplin OnStage Secondary

1. Platz und österreichische Staatsmeister: The Treasure Hunters | MS Nenzing

2. Platz: SplitBit | Centar izvrsnosti SDZ Disziplin Soccer Entry (Standard KIT League 1:1)

1. Platz und österreichische Staatsmeister: Kyjet | BG/BRG St. Pölten

2. Platz: Robolizards | BG/BRG St. Pölten