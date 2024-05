Nächster Wolf zum Abschuss freigegeben: „Trophäenjäger warten schon“

Es ist ein Jungtier, das sein Rudel verlassen hat und im Bereich der bekannten Gladiolenwiese in der Oberschütt beobachtet wurde und leider dabei einem Haus zu nahe kam. „Er hat sich sogar bereitwillig fotografieren lassen, wird erzählt. Das reichte jedenfalls, dass ihn Gruber gleich zum Killen freigab“, so ein Mitarbeiter von Martin Balluch zu 5 Minuten.

Jungwölfe verlassen im Frühjahr das Rudel

Trophäenjäger würden auch schon eifrig nachts auf den Wolf ansitzen. Im Frühjahr verlassen bekanntlich die Jungtiere das Rudel, um sich auf Partnersuche zu begeben. Daher tauchen sie jetzt häufig auch in bewohnten Gegenden auf. So wurde dieser Tage in Diex bei Völkermarkt ein Tier gefilmt, das ebenfalls in der Nähe von Häusern unterwegs war. Es wird erwartet, dass Gruber das Tier schon demnächst ebenfalls zum Abschuss freigeben wird. Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) der sich nebenbei auch mit der Wolfproblematik in Österreich beschäftigt, bereitet gerade wieder Anzeigen gegen Jäger und Gruber vor. Besonders das Mölltal haben die Mitarbeiter von Balluch im Visier. Dort wurde in der Nähe von Spittal an der Drau ein Wolf erlegt.

©Nini Tschavoll Balluch will klären, ob der Abschuss illegal erfolgt oder von Gruber verordnet wurde.

War der Abschuss illegal?

Balluch will klären, ob der Abschuss illegal erfolgt oder von Gruber verordnet wurde. Weil ein Herdenschutz in Kärnten weiter kein Thema ist, rechnen die Tierschützer auch heuer wieder mit Viehverlusten auf den Almen. Jüngst wurde ein Wolf, der mehrere Brillenschafe in einem Pferch tötete, von Jägern erschossen. Auch in diesem Fall war es ein Jungtier. Ähnlich wie in Kärnten werden immer wieder nur Jungtiere erwischt. Balluch: „Es gibt sogar Studien, da schicke die Alten die Jungen vor, um die Gegend zu erkundigen. Wird das Jungtier dann geschossen, kann man damit rechnen, dass an dieser Stelle lange kein Wolf mehr auftauchen wird. Aber sowohl für Kärnten als auch den anderen Bundesländern gilt: Der Wolf ist gekommen, um zu bleiben. Wir werden lernen müssen, wieder mit Wolf, Bär, Luchs und Schakal zu leben“.