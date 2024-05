Zum Muttertag: „TrÃ¶sterlein“ fÃ¼r Sternchenmamas am Kinderfriedhof

So schön der Muttertag für viele ist, für manche ist er auch ein Graus. Mamas von Sternchenkindern haben ihr Baby nämlich verloren. Am Kinderfriedhof in Annabichl wurden deswegen von Brigitte Kernjak, ehrenamtliches Mitglied des Vereins Wandelstern, kleine Trösterlein aufgestellt.

In Annabichl zur freien Entnahme

„Unsere liebe ehrenamtliche Helferin Brigitte Kernjak hat am Kinderfriedhof in Annabichl wieder Trösterlein und Kerzen im Pavillon zur freien Entnahme aufgestellt. Gerade am Muttertag ist es für Sternchenmamas besonders schwer. Brigittes liebevolle Geste strahlt wie ein Licht in der Dunkelheit und spendet Trost in schweren Stunden“, schreibt Bernadette Hartl, vom Verein Wandelstern auf ihrer Facebookseite. Wirklich ein schönes Geschenk für alle, die Trost brauchen.

Wo kann ich die Trösterlein holen? Der Korb mit den Trösterlein und den Kerzen steht am Kinderfriedhof in Annabichl bereit. Die Adresse lautet: Flughafenstraße 7, 9020 Klagenfurt Es ist alles kostenlos zur freien Entnahme im Namen des Vereins Wandelstern.