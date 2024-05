ÖGB alarmiert: Pflegekräftemangel spitzt sich zu

Das österreichische Pflegesystem ist in Gefahr – und das nicht erst seit gestern. Zwei Pflegereformen wurden in den vergangenen Jahren angekündigt, um die Missstände zu begradigen. Allerdings wurden laut Österreichischem Gewerkschaftsbund (ÖGB) beide so holprig umgesetzt, dass die meisten Pfleger bis heute keine Besserung spüren. Die Folgen sind lange Wartezeiten für mobile Dienste zu Hause, gesperrte Betten in Pflegeheimen und Krankenhäusern sowie Berufsangehörige, die den Pflegeberuf vorzeitig verlassen.

Dienste gleichen „Marathon ohne Trainingsplan“

„Bei diesem Tempo schaffen wir es nicht ins Ziel“, meint Katarzyna Resch, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie Referentin bei der younion – Team Gesundheit im Wiener Gesundheitsverbund. Sie vergleicht die anstrengende Tätigkeit in den Tag- und Nachtdiensten rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche mit einem Marathonlauf, für den der richtige Trainingsplan fehlt. Eine stufenweise Arbeitszeitverkürzung müsse sofort her, um das Ziel einer professionellen und menschenwürdigen Leistung für die Bediensteten zu erreichen.

Teilweise keine angemessene Versorgung mehr möglich

Auch Gerald Mjka, Betriebsrat bei der Gewerkschaft vida im Fachbereich Gesundheit, fordert die Politik zum Handeln auf. Es brauche gesetzliche Personalschlüssel, um eine gute Versorgung zu garantieren. Die Überbelastung sei jetzt schon spürbar, nicht nur für das Personal, sondern auch für die Pflegebedürftigen. Medikamente würden verspätet verabreicht, Schwerstkranke und Sterbende könnten nicht angemessen versorgt werden.

Ungleiche Behandlung bei Zuschüssen

Zudem sei diese Knappheit der Mittel laut Presseaussendung des ÖGB nicht gleich verteilt, manche wurden nämlich von den „Miniverbesserungen” der letzten Jahre gar nicht begünstigt. Im Behindertenbereich erhielten nur 50 Prozent der Beschäftigen den Pflegezuschuss, obwohl sie dieselbe Tätigkeit verrichten. Der Zuschuss wurde nämlich an die Ausbildung gekoppelt; im Behindertenbereich können jedoch Menschen mit vielfältigen Ausbildungen nach der Absolvierung des Ausbildungsmoduls „Unterstützung bei der Basisversorgung” (UBV) tätig sein. Schlussendlich sei der Pflegeberuf laut ÖGB Schwerstarbeit, er werde aber bislang gesetzlich nicht als solche gehandelt. Die Regelungen für den Zugang zur Schwerarbeitspension sind nämlich derart streng, dass nur die wenigsten aus dem Pflegebereich Anspruch haben.