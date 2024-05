Mega: Kapitän der Dänen Jesper Jensen Aabo bleibt den Rotjacken erhalten

Der EC-KAC freut sich, bekannt geben zu können, dass die Zusammenarbeit mit Jesper Jensen Aabo, dem Kapitän der Nationalmannschaft Dänemarks bei der laufenden Weltmeisterschaft in Tschechien, fortgesetzt wird. Der 32-Jährige besetzt damit den ersten Import-Platz in der Defensivabteilung des Rotjacken-Kaders für die kommende Saison, sein neuer Vertrag beim Rekordmeister erstreckt sich über zwei Spielzeiten.

Jesper Jensen Aabo kam 2022 nach Klagenfurt

Jesper Jensen Aabo kam im Sommer 2022 nach neun Saisonen und insgesamt 451 Einsätzen in der SHL (Schweden), der KHL (Russland) und der DEL (Deutschland) nach Klagenfurt. Seine große internationale Erfahrung wuchs auch im Nationalteam seines Heimatlandes: Die aktuelle Weltmeisterschaft in Tschechien ist die 13. in Folge, an der Jensen Aabo teilnimmt. Wie im Vorjahr, als er die höchste durchschnittliche Time-on-Ice pro Partie unter allen Spielern im Turnier verbuchte, führt er Dänemark auch heuer als Kapitän in die A-WM. Für die Rotjacken bestritt der Linksschütze bislang 96 Ligaspiele, aus denen 41 Scorerpunkte (acht Tore, 33 Assists) und ein +37-Rating resultierten. Neben seinem stabilen, physisch geprägten Spiel avancierte Jesper Jensen Aabo in den mit dem Vizemeistertitel endenden Playoffs 2024 zu einem der aktivsten Akteure im KAC-Aufgebot: Er verbuchte in der Post Season die meisten Offensivzonen-Eintritte aller Verteidiger im Team, spielte unter allen Kaderspielern die drittmeisten kompletten Pässe und platzierte sich im mannschaftsinternen Plus/Minus-Ranking auf Platz zwei.

©EC-KAC Betriebs GmbH Jesper Jensen Aabo hat seinen Vertrag beim EC-KAC bis 2026 verlängert

„Ich bin sehr froh“

Jesper Jensen Aabo: „Ich bin sehr froh, beim EC-KAC verlängert zu haben. Vom ersten Tag an fühlte ich mich im Klub und in der Stadt sehr wohl und heimisch, meiner Familie geht es ganz gleich. In den vergangenen zwei Jahren hier Eishockey gespielt zu haben, war ein tolles Erlebnis, wir haben eine großartige Fanbase und erfahren stets Unterstützung, ganz egal, ob wir zu Hause oder auswärts antreten. Beim EC-KAC geblieben bin ich auch, weil ich unbedingt einen Titel gewinnen will und diese Möglichkeit in Klagenfurt immer gegeben ist. Ich war sehr enttäuscht darüber, wie die davor so wunderbare letzte Saison in Finalspiel sieben geendet hat, aber mittlerweile schöpfen wir alle daraus schon wieder die Motivation, im nächsten Jahr einen neuen Anlauf zu nehmen. Wir haben alle Werkzeuge dazu, erfolgreich zu sein, und ich freue mich sehr darauf, auch in Zukunft im rot-weißen Trikot aufzulaufen.“