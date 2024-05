„Sei wie Fred“: Ausstellung für Frieden am Schlossbergstollen

Veröffentlicht am 11. Mai 2024, 10:03 / ©Caritas

Mehrere tausend Papierflieger beschriftet mit Friedensbotschaften verwandeln bis zum 24. Mai 2024 den Steinstollen des Schlossbergs in einen Ort des Friedens. Schüler der Caritas-HLW für Sozialmanagement haben die Papierflieger gefaltet, beschriftet und aufgehängt. Am 8. Mai 2024 eröffneten die Schüler gemeinsam mit Caritas-Vizedirektorin Petra Prattes am Schlossbergplatz die Ausstellung, die den Titel „Sei wie Fred“ trägt.

Warum wie „Fred“ sein?

Doch warum werden Besucher dazu aufgefordert, wie „Fred“ zu sein? „Fred“, dänisch für Frieden, ist einer von tausenden Papierfliegern. Zusammen mit seinen Freunden schwebt er im Schlossbergstollen und verbreitet seinen Wunsch nach Frieden und Harmonie. Bei „Sei wie Fred“ wurde nichts dem Zufall überlassen: Die Ausstellung startet mit dem 8. Mai, dem Datum, an dem der 2. Weltkrieg mit der Kapitulation Deutschlands endete. Der Ausstellungsort Schlossbergstollen ist bewusst gewählt, da die Menschen während des 2. Weltkriegs dort Schutz vor den Fliegerbomben suchten.

Selbst geschriebene Botschaften

Die Flieger tragen selbst geschriebene Botschaften und Wünsche wie etwa „Eines Tages würde ich gerne die Nachrichten einschalten und hören: Es ist Frieden auf der Erde“. Am Tag der Eröffnung konnte jede Person ihrem Wunsch nach Frieden selbst Flügel, oder besser gesagt Tragflächen, verleihen: Alle Besucher waren am Schlossbergplatz eingeladen, selbst einen Papierflieger mit ihrer persönlichen Friedensbotschaft zu falten. Ihre Flieger hängen nun neben rund 10.000 anderen.