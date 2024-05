TSV Hartberg geht in die vorletzte Runde gegen die Bullen

Geleitet wird die Begegnung in der Profertil Arena Hartberg vom Niederösterreicher Alan Kijas. Im Ligafinish ist viel Brisanz drinnen. Einerseits der Kampf um den Titel, denn Salzburg ist noch nicht geschlagen. Andererseits der Kampf um Europa. Der TSV Egger Glas Hartberg ist mittendrin im Fight. Rapid, Hartberg und Klagenfurt kämpfen um zwei Europacup-Plätze. Der TSV hat bei Punktegleichheit immer einen Nachteil, ist daher auch zum Siegen verdammt.

„Wollen noch auf Platz vier“

Heil, Kainz und Co. wollen noch auf Platz vier. Dafür braucht es auch Tore. Torjäger Max Entrup fehlt am Sonntag gesperrt (5. Gelbe). Der zweitbeste Torschütze Donis Avdijaj steht vor seinem 100. Bundesliga-Spiel. Cheftrainer Markus Schopp: „Spiele gegen Salzburg sind bekanntlich nicht die angenehmsten Spiele für uns in Hartberg in der Vergangenheit gewesen. Wir haben aber ein klares Ziel vor Augen, wir wollen auf Platz vier. Dafür werden wir beide ausstehenden Spiele gewinnen müssen.“